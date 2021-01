Teramo-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Teramo sfida il Bari nella 21ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Teramo di Massimo Paci ospita il Bari di Gaetano Auteri nella 20ª giornata del Girone C di Serie C. Gli abruzzesi sono sesti in classifica, in piena zona playoff, con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, i pugliesi si trovano in 2ª posizione a quota 41, con 8 lunghezze di ritardo dalla capolista Ternana e un cammino di 12 vittorie, 5 pareggi e 2 k.o.

Il Bari non ha mai battuto il Teramo nei 3 precedenti fra le due formazioni in gare ufficiali: il bilancio è infatti di 2 pareggi e un successo dei Diavoli. I Galletti sono reduci da 2 pareggi e 2 vittorie, gli abruzzesi vengono da 2 sconfitte e 2 pareggi.

Il centrocampista Carlo Ilari è il miglior marcatore dei Diavoli con 5 goal, mentre il centravanti dei Galletti Mirco Antenucci è il capocannoniere del torneo con 11 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Teramo-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TERAMO-BARI

Teramo-Bari si giocherà il pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dotato di terreno di gioco in erba sintetica. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 15.00.

La partita Teramo-Bari sarà trasmessa in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 254 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà dunque essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, bisogna assicurarsi prima di aver sottoscritto prima un abbonamento.

Grazie ad Eleven Sports sarà possibile vederein diretta anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app per sistemi iOS e Android. Per avviare la diretta della gara, in entrambi i casi, bisognerà cliccare sul link della gara.

Paci si affiderà tatticamente al 4-3-3 e dovrà fare a meno dello squalificato Viero a centrocampo. In attacco Pinzauti agirà da centravanti al centro del tridente con Birligea e capitan Bombagi. In mezzo al campo spazio a Ilari dal 1' in cabina di regia, con Mungo e Santoro che saranno le due mezzali. Fra i pali ci sarà il polacco Lewandowski, al centro della difesa ballottaggio fra Diakite e Soprano per affiancare Piacentini, con Costa Ferreira a destra e Tentardini sull'out mancino.

Auteri risponderà con il consueto 3-4-3 dei pugliesi, che potrebbero dover rinunciare a D'Ursi e Andreoni, reduci da problemi fisici. Davanti al portiere Frattali, in difesa rientra Celiento dopo l'infortunio. Con lui dal 1' Matteo Ciofani e Di Cesare, mentre scivola in panchina Sabbione. Sulle due fasce a destra spazio a Semenzato, con Rolando nuovo padrone della corsia mancina visto l'addio di D'Orazio, trasferitosi in settimana all' , in Serie B, assieme a Simeri. Nel ruolo di interno De Risio potrebbe spuntarla su Bianco e affiancare Lollo. In attacco il bomber Antenucci sarà il riferimento centrale, con Marras e Candellone esterni offensivi.

TERAMO (4-3-3): Lewandowski; Costa Ferreira, Diakite, Piacentini, Tentardini; Mungo, Ilari, Santoro; Birligea, Pinzauti, Bombagi.

BARI (3-4-3): Frattali; M. Ciofani, Celiento, Di Cesare; Semenzato, De Risio, Lollo, Rolando; Marras, Antenucci, Candellone.