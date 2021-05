Teramo, aggredito il responsabile delle giovanili: ricoverato in ospedale

Ex Pescara, Cetteo Di Mascio è stato colpito da dei pugni fuori dallo stadio del Teramo: forte condanna da parte della società.

Un altro episodio macchia il mondo del calcio. Dopo l'aggressione alla giovane figlia di Grassadonia da parte di alcuni delinquenti, anche il responsabile del settore giovanile del Teramo, Cetteo Di Mascio, è stato coinvolto in un brutto episodio all'esterno dello Stadio Bonolis

Il 61enne pescarese è stato colpito con dei pugni al volto da due ragazzi, che si sono poi dati alla fuga. Per Di Mascio ricovero in ospedale: non ha riportato gravi traumi, ma rimarrà sotto osservazione dopo quanto accaduto nella mattinata di venerdì.

Per anni Di Mascio è stato responsabile del settore giovanile del Pescara, ottenendo buoni risultati con la formazione Primavera degli abruzzesi. Il Teramo, eliminato al primo turno dei playoff di Serie C dal Palermo, ha ovviamente condannato il gesto attraverso i propri canali ufficiali.

Tramite una nota, tutto il disappunto del Teramo: