Ter Stegen si scaglia contro Neuer: "Non deve dire nulla su ciò che sento"

Avere due portieri fortissimi, probabilmente top mondiali, implica avere sempre tra i pali una sicurezza. Ma, come insegna la , può anche portare malcontento nello spogliatoio. Come sta succedendo tra Marc André Ter Stegen e Manuel Neuer.

Nelle ultime due partite ufficiali il Ct Löw ha preferito il suo capitano e numero uno del al portiere del , che si è lamentato della situazione. Neuer ha risposto affermando che le parole non fanno bene al gruppo.

Ter Stegen però non ha fermato la diatriba, anzi. Nella conferenza stampa pre -Barcellona ha risposto al suo collega e compagno di nazionale senza risparmiarsi attacchi.

"Non puoi chiedere competizione e poi aspettarti che chi non gioca sia contento. Neuer non deve dire nulla su ciò che sento io, è la mia opinione personale. Se si guarda a come mi sono comportato nel corso degli anni, sono affermazioni inappropriate”.