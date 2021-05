Ter Stegen rinuncia agli Europei: "Mi opererò al ginocchio"

Altro forfait di lusso in vista degli Europei itineranti: dopo quello di Virgil Van Dijk, annunciato dallo stesso difensore del Liverpool, tocca a Marc-André Ter Stegen alzare bandiera bianca e rinunciare all'opportunità di inseguire la vittoria finale.

Il portiere del Barcellona ha affidato il proprio comunicato ad un post Instagram in cui ha spiegato la ragione della rinuncia: tra qualche giorno, infatti, si sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio.

"Sono deluso per la sconfitta di ieri e per il fatto che non potremo vincere la Liga. Dopo un avvio di stagione complicato abbiamo mostrato un buon carattere rimanendo imbattuti per 19 gare, ma non siamo stati in grado di mantenere questa forma.

Ho deciso, insieme all'equipe medica del club, di fare un intervento complementare al ginocchio. Questo mi rende triste, mi mancherà Euro 2020 con la Germania. Per la prima volta in tanti anni farò il tifo davanti alla tv e speriamo di poter festeggiare alla fine!

Dopo la pausa estiva, quando torneremo in campo, sarebbe bello poter giocare davanti ai tifosi che mi mancano! Grazie per il vostro supporto in questa stagione difficile e buona salute!".