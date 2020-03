Ter Stegen a sorpresa: "Non seguo il calcio, non conosco i nomi dei calciatori"

Marc-André ter Stegen è ormai da un paio di anni tra i portieri più forti in circolazione. Eppure, nel corso di un'intervista a 'El Pais', il calciatore tedesco ammette di seguire poco il calcio.

" La gente ride quando dico che non ho idea del calcio. Non vedo molto calcio , tranne quando ci sono partite particolarmente interessanti o quando sono attratto da un giocatore nello specifico perché è mio amico. A volte mi chiedono il nome di qualche giocatore ed io non ho idea".

La sua è più che altro una 'cattiva' relazione con i nomi dei calciatori delle altre squadre.

"In ad esempio è così, non conosco il nome dei calciatori. Anche se per esempio dopo le partite, quando mi mettono il video, mi rendo conto di sapere perfettamente chi sono. Ricordo meglio come si muovono in campo, come calciano, anziché il loro nome. È un po 'strano, mi capita quando analizziamo gli avversari".