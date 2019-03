Ter Stegen a Goal e DAZN: "Pensai di lasciare il Barcellona, li ho ripagati"

Il portiere del Barcellona racconta il suo arrivo in blaugrana, il ballottaggio con Bravo e l'eliminazione contro la Roma: "E' stata dura".

Casillas e Buffon sono gli intoccabili del nuovo millennio, André Ter Stegen spera di poter avvicinarsi anche solo minimamente alla loro grandezza. Il portiere tedesco, attuale estremo difensore del Barcellona, sta migliorando di anno in anno con la maglia blaugrana, intenzionato a divenire uno degli estremi difensori più importanti del decennio.

Classe 1992, arrivato a Barcellona nel 2014, è riuscito a vincere già tutto con i blaugrana, addirittura divenendo il portiere titolare in Champions League nell'annata della coppa vinta contro la Juventus. Panchina in campionato, essenziale in Europa. Doveva condividere il ruolo con Bravo, ora non ha più di questi problemi.

In esclusiva per Goal e DAZN, Ter Stegen ha raccontato proprio l'arrivo a Barcellona e il continuo ballottaggio con Bravo:

"Siamo riusciti ad affrontare bene la situazione. E 'un grande portiere che ha guadagnato il posto in quel momento. L'allenatore non voleva cambiare in campionato, ma io volevo giocare. Così nel 2016 ho pensato di lasciare il Barcellona. Abbiamo affrontato la situazione con il club e la società ha puntato su di me, penso di averli ripagati finora".

Unico tedesco al Barcellona, Ter Stegen ha dovuto affidarsi a Rakitic:

"Parla tedesco e sin dall'inizio è stato di grande aiuto per me. All'epoca ero un po' fastidioso perché continuavo a fargli domande, ma era felice di aiutare. Gli sarò sempre grato per questo. Ivan non è solo un grande calciatore, è anche una grande persona che dà molto alla squadra. Con lui ho guadagnato un amico con cui sarò sempre in contatto".

Ter Stegen è poi tornato sulla difficile eliminazione di Champions League contro la Roma nel 2018:

"E' stata estremamente dura per noi, era sicuramente alla nostra portata. La Champions League è il nostro grande obiettivo. È importante tenerlo a mente, ma questo non significa che possiamo trascurare i nostri compiti in campionato, abbiamo ancora molte partite difficili da giocare".

La chiave per sollevare nuovamente la Champions League? Per Ter Stegen è una domanda semplicissima. Sul futuro, invece, bocca serrata: