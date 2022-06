Tentazione Galatasaray per Donadoni: è candidato alla panchina dei turchi

Il tecnico italiano potrebbe tornare in corsa ripartendo dalla Turchia: previsto un summit con il Direttore Sportivo del Galatasaray.

Roberto Donadoni torna in panchina? Fronte assolutamente da monitorare, rigorosamente in salsa turca.

Proprio così, perché in casa Galatasaray, dopo la nomina di Dursun Özbek in qualità di nuovo presidente del club, ha preso decisamente corpo la candidatura dell'allenatore italiano per la panchina.

Dopo aver concluso una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, come testimoniato dal tredicesimo posto finale in campionato, la guida tecnica di Domenec Torrent pare a forte rischio.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il direttore sportivo del club, Pasquale Sensibile, si starebbe muovendo in prima persona per concretizzare il cambiamento al timone del Galatasaray.

E il profilo individuato sarebbe proprio quello dell'ex allenatore di Napoli, Parma e Bologna, reduce dall'esperienza in Cina - conclusasi ad agosto del 2020 - sulla panchina dello Shenzen.

Nella giornata di sabato dovrebbe tenersi un summit pressoché decisivo proprio tra Donadoni e Sensibile che potrebbe sfociare nella definitiva fumata bianca.