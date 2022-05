Tentazione estero per Chiellini: "Sono aperto a qualcosa di nuovo"

Giorgio Chiellini ha salutato la Juventus al termine della sfida dell'Allianz Stadium contro la Lazio.

A fine stagione, il capitano bianconero saluterà Madama dopo aver indossato la casacca bianconera per diciassette anni.

A fine partita, intervenendo ai microfoni di 'Sky Sport', il numero 3 juventino ha aperto alla possibilità di provare un'esperienza all'estero.

"Sono aperto alla possibilità di provare qualcosa di nuovo. E' qualcosa che ho sempre voluto. Devo dare uno sguardo fuori: prenderò questa decisione con la mia famiglia".

Su Chiellini, infatti, si fanno insistenti le voci di un suo possibile sbarco negli States, per misurarsi sul palcoscenico della MLS.

Tale eventualità, tuttavia, riguarderà il futuro prossimo di uno dei difensori centrali capace di scrivere la storia del club zebrato nonché della Nazionale azzurra.

E in tal senso, le parole di Allegri a 'DAZN' trasudano stima e grande affetto per il suo giocatore:

"Un po' di video di Giorgio andrebbero messi a Coverciano per vedere come si difende, anche nei settori giovanili. Quando sono arrivato alla Juventus lui e gli altri mi hanno aiutato molto".

Nel caso in cui Chiellini non dovesse scendere in campo contro la Fiorentina sabato prossimo, il centrale toscano chiuderà la sua esperienza in bianconero a quota 560 presenze ufficiali.