Tentato omicidio all'ex calciatore Abdellaoui: colpi di pistola mentre camminava per Amsterdam

Settimana scorsa Yassine Abdellaoui, centrocampista ex Rayo e Willem è stato vittima di un tentato omicidio mentre camminava per le vie di Amsterdam.

Yassine Abdellaoui, centrocampista olandese di origini marocchine ritiratosi nel 2004, è stato vittima di un tentato omicidio la settimana scorsa ad Amsterdam. Il 43enne olandese di origini marocchine è stato raggiunto da colpi di pistola mentre camminava per amsterdam la notte di mercoledì 6 febbraio.

Il giocatore non è comunque in pericolo di vita, nonostanta sia ancora in ospedale a causa delle lesioni rimediate alla gamba. Abdellaoui si sarebbe rotto la tibia.

Non sono note le ragioni per cui Adbellaoui sia stato preso d'assalto e le investigazioni sono ancora in corso. Diversi testimoni assicurano di aver sentito colpi di pistola e poi aver visto delle moto scappare dal posto in cui si sarebbe consumato il tentato assassinio.

L'ex giocatore ha espresso la sua teoria nel programma olandese "EenVandaag", spiegando che secondo lui si è trattato di uno scambio di persona: in realtà l'obiettivo sarebbe stato suo cognato, il marito di sua sorella.

Con più di 200 presenze in Eredivisie e un passaggio al Rayo Vallecano dal 1996 al 1998, Abdellaoui si è ritirato a soltanto 29 anni dopo aver chiuso la sua carriera al De Grafschaap. Ha legato il suo nome soprattutto al Willem II, con cui ha giocato 141 partite.