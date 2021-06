Tentativo del Tottenham per Donnarumma: telefonata di Paratici per soffiarlo al PSG

L'ex CFO della Juventus ha provato a contattare l'entourage del portiere classe 1999 per soffiarlo al PSG.

In attesa dell'ufficialità del suo arrivo, Fabio Paratici ha già iniziato a lavorare per il Tottenham. Ed è alla ricerca del primo regalo da fare alla squadra per la prossima stagione, oltre che cercare il prossimo allenatore dopo il naufragio dell'idea Conte.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ex CFO della Juventus nella notte avrebbe fatto un tentativo per arrivare a Gianluigi Donnarumma, ormai promesso sposo del PSG.

Paratici avrebbe contattato nella notte l'entourage dell'ex portiere del Milan per provare a soffiarlo al club francese e portarlo a Londra.

Il Tottenham nella scorsa stagione ha chiuso al settimo posto il proprio campionato e l'anno prossimo disputerà la Conference League.