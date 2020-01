Tensioni USA-Iran, Dest lascia il ritiro dell'Ajax in Qatar

Il terzino statunitense dell’Ajax, Sergino Dest, ha deciso di lasciare il ritiro dei Lancieri in Qatar a seguito delle tensioni tra USA e Iran.

La grande tensione che si è venuta a creare nei giorni scorsi tra ed , sta ovviamente destando grande preoccupazione in tutto il mondo.

Sebbene nelle ultime ore siano arrivati segnali di distensione, lo stato di allerta resta altissimo e c’è chi, come Sergino Dest, ha deciso di evitare ogni possibile problema lasciando il ritiro dell’ per fare ritorno a casa.

La compagine olandese in questi giorni si sta allenando in ed il giovane terzino destro, che ha anche passaporto statunitense ed ha deciso di giocare con la Nazionale degli USA, ha pensato che fosse giusto tornare ad Amsterdam per continuare a lavorare in un ambiente potenzialmente più tranquillo.

La decisione è arrivata all’indomani dell’attacco rivolto dall’Iran contro alcune basi irachene che ospitano militari statunitensi come risposta ad un precedente attacco americano che ha portato all’uccisione del generale Qasem Soleimani. A confermarlo è stato l’Ajax attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Sergino Dest ha chiesto di poter lasciare il ritiro dell’Ajax in Qatar. Non si sentiva tranquillo. L’Ajax comprende la sua decisione e la rispetta”.

L’esterno diciannovenne, figlio di un ex militare americano, nei prossimi giorni si allenerà con la compagine giovanile dell’Ajax, in attesa del ritorno in dei suoi compagni di squadra.