Tensione tra Wanda Nara e Pardo a Tiki Taka: "Sono volate anche le cartelline"

Rapporto teso tra Wanda Nara e Pierluigi Pardo a Tiki Taka: 'Chi' parla di malumori tra il conduttore e l'argentina nel corso della trasmissione.

Aria tesa in quel di 'Tiki Taka'. Secondo quanto riportato dalla rivista 'Chi', il rapporto tra Wanda Nara e il conduttore del programma delle reti Mediaset, Pierluigi Pardo, si sarebbe infatti incrinato sempre di più.

Il noto settimanale riporta infatti di un clima rovente in studio nel corso della puntata andata in onda domenica 22 settembre 2019. Nel corso delle pause pubblicitarie della trasmissione "sarebbero volate anche a terra le cartelline" per il troppo nervosismo.

Pare infatti che il rapporto tra il giornalista e la moglie e agente di Mauro Icardi sia ai minimi storici, con Pardo infastidito dalla presenza fissa in studio di Wanda Nara, come raccontato sempre da 'Chi'.

A dimostrazione di questa rottura ci sarebbe poi il fatto che in questa nuova edizione del programma la showgirl argentina non siede più sui divanetti riservati agli ospiti, bensì su uno sgabello al lato del conduttore, dove è chiamata solamente a leggere la classifica e raccontare alcune curiosità.

A creare ulteriori malumori intorno alla figura di Wanda Nara sarebbero poi le voci circa alcuni dissapori tra l'argentina e le compagne di Antonio Cassano e Christian Vieri, opinionisti fissi in studio. Voci smentite dalla diretta interessata durante la consegna di un Tapiro d'Oro da parte di 'Striscia la Notizia'.