RMC Sport - Tensione in tribuna: la mamma di Rabiot contro le famiglie di Pogba e Mbappé

Momenti di grande tensione durante Francia-Svizzera: sugli spalti Veronique Rabiot non le ha mandate a dire alle famiglie dei compagni del figlio.

L’inattesa sconfitta contro la Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2020 ha rappresentato un duro colpo per la Francia, data da molti come favorita assoluta per la vittoria di Euro 2020 e invece eliminata in anticipo, con la parata decisiva di Sommer sul rigore di Mbappé.

Secondo quanto riporta ‘RMC Sport’, ci sarebbe stata grande tensione anche sulle tribune dello stadio di Bucarest, tra le famiglie di alcuni giocatori. In particolare a farsi notare sarebbe stata Veronique Rabiot, madre di Adrien Rabiot, ieri impiegato come terzino sinistro da Deschamps.

Il centrocampista della Juventus aveva manifestato piuttosto palesemente il suo dissenso per la palla persa da Pogba al 90’ che è costata il goal del 3-3 di Gavranovic. Un gesto che è stato notato dal compagno, poi calmato da Deschamps.

Dopo il fischio finale, Veronique Rabiot se l’è presa con alcuni familiari di Pogba, chiedendo loro in maniera piuttosto accesa come fosse possibile perdere quel pallone. In più, si è anche diretta dal padre di Mbappé, chiedendo di educare di più il proprio figlio rendendolo meno arrogante.

Sotto gli occhi di altre famiglie, la madre di Rabiot ha anche attaccato anche i giornalisti per il loro atteggiamento nei confronti del numero 10 della Francia.