Corriere dello Sport - Tensione Roma: sfuriata di Petrachi, club irritato con Dzeko

La sconfitta pesante di Sassuolo ha le sue ripercussioni in casa Roma: furia Petrachi al 90'. Non apprezzate le parole del nuovo capitano a fine gara.

Dal punto di vista della classifica, dopo il passo falso dell' , la sconfitta della contro il non è stata un duro colpo. Le tensioni però non sono mancate, perché il modo in cui è maturata la sconfitta ha provocato rabbia nell'ambiente giallorosso.

Come raccontato dal 'Corriere dello Sport', la squadra durante l'intervallo ha ricevuto negli spogliatoi la visita di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo è stato protagonista di una sfuriata che ha spinto la squadra verso una reazione, che non è stata comunque sufficiente per ribaltare il risultato.

In queste ore però in casa Roma sarebbero tutti sotto esame, anche lo stesso Petrachi. Il momento sembra essere delicato, sia per la questione del cambio di proprietà, con Friedkin pronto a subentrare, sia per i risultati.

Non sono state troppo apprezzate nemmeno le parole di Edin Dzeko dopo il 4-2 di Sassuolo . Anche il nuovo capitano finisce dunque nella lente d'ingrandimento dopo una sconfitta pesante, che può lasciare strascichi pesanti. E che la Roma vuole dimenticare in fretta.