Tensione all'intervallo, Nagelsmann attacca Simeone: "Ci sono le telecamere"

Atlético Madrid e hanno dato vita a una semifiinale ricca di tensioni, emozioni, momenti caldi. In campo, ma anche fuori, con i due allenatori protagonisti.

Sembra infatti che all'intervallo i due tecnici Julian Nagelsmann e Diego Simeone abbiano avuto degli screzi. Ad affermarlo, lo stesso tecnico del club tedesco ai microfoni di 'Sky'.

Nagelsmann non ha voluto spiegare precisamente cosa sia successo, ma ha fatto allusione al fatto che comunque all'Alvalade ci fossero le telecamere.

“Non lo racconto ora in dettaglio, ci sono le telecamere. Gesto antisportivo? Io non l’avrei fatto, poi ognuno giudichi da solo come vuole”.