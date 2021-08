Tensione tra Emery e Sampaoli: rissa sfiorata tra i due durante un'amichevole

Acceso diverbio durante l'amichevole Villareal-Marsiglia tra i due tecnici Emery e Sampaoli, che arrivano quasi allo scontro fisico.

Le amichevoli estive sono per lo più test per verificare la crescita della propria squadra, ma spesso e volentieri hanno ben poco di amichevole. Un chiaro esempio è stata l'amichevole tra Villareal e Olympique Marsiglia, giocata ieri sera al Velodrme.

Al minuto 46' l'arbitro ha espulso il giocatore in maglia gialla Foyth, reo di aver commesso un brutto fallo su Gerson. Una decisione che ha scatenato la reazione del tecnico del Villareal Unai Emery, a sua volta espulso. Prima di lasciare il campo, l'ex mister del Siviglia si è scagliato contro il collega del Marsiglia Jorge Sampaoli.

Naturalmente l'allenatore argentino non è rimasto certo a guardare, arrivando ad un soffio dallo sfidante e sfiorando così il confronto fisico oltre che verbale. Prima che potesse scoppiare la rissa, Sampaoli è stato trattenuto da un suo assistente e poi la situazione si è calmata.

🔥 ¡¡SE CALIENTA EL PARTIDO!!



😳 El árbitro expulsa también a Emery



⚪ OM 1-0 VIL 🟡



#⃣ #PretemporadaEnGol pic.twitter.com/Qp0J7gfHEB — GOL ⚽ (@Gol) July 31, 2021

Una dinamica curiosa per non dire eccessiva, ma che fa capire quanta tensione ci sia anche in una semplice amichevole estiva.