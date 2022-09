Tensione al fischio finale di Inter-Bayern Monaco: scintille Lautaro-Kimmich

Nervosismo per l'attaccante argentino al termine della sfida contro il Bayern Monaco: scintille tra il 'Toro' e Kimmich al fischio finale.

Nervi tesi in casa Inter. Dopo la sconfitta nel derby per 3-2 in rimonta, i nerazzurri non riescono ad alzare la testa e cadono anche in Champions League per mano del Bayern Monaco. A San Siro, i bavaresi si impongono nella prima gara del Gruppo C grazie a un super Leroy Sané, che firma il vantaggio e propizia l'autorete di D'Ambrosio in occasione del raddoppio.

Tra i più nervosi al termine della gara Lautaro Martinez. Il 'Toro' non è riuscito ancora una volta a lasciare il segno in Champions League e, al contrario, è apparso piuttosto contrariato al termine del match.

Dopo il fischio finale del direttore di gara, l'attaccante argentino si è scagliato contro Joshua Kimmich. Scintille tra i due, con Lautaro fermato a fatica da compagni e avversari (su tutti Thomas Müller) dopo il contatto testa a testa con l'avversario.

Il centrocampista tedesco ha provato ad evitare lo scontro con il 'Toro', che ha cercato nuovamente il contatto con l'avversario, prima di arrendersi ed allontanarsi lentamente fino al rientro negli spogliatoi.

Non una serata memorabile per Lautaro, che non è riuscito a prendersi sulle spalle l'Inter - complice l'assenza di Lukaku - e trascinare i nerazzurri dopo il k.o. nella stracittadine per rialzare subito la testa. Tensione e nervosismo che il 'Toro' non è riuscito a controllare alla fine del match con i bavaresi.