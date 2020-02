Tensione al Barcellona: Bartomeu in bilico, possibili elezioni a breve

Crisi istituzionale all’interno del Barcellona: c’è chi chiede le dimissioni di Bartomeu e immediate elezioni.

Quelle che si stanno vivendo in casa sono giornate estremamente tese che a breve potrebbero anche portare a decisioni clamorose. A scatenare quello che sta prendendo i contorni di un autentico terremoto è il caso legato a possibili accordi tra il club ed una società per gestire account social che sarebbero serviti a screditare come Messi e Piqué.

Secondo quanto riportato da AS, nella giornata di venerdì si è tenuto un incontro della Giunta Direttiva, dal quale è uscita molto indebolita la posizione del presidente Josep Maria Bartomeu.

Due vicepresidenti del club, Jordi Cardoner ed Emili Rousaud, gli avrebbero chiesto di farsi da parte e di convocare elezioni immediate per la scelta del suo successore.

Trattandosi di una riunione non ufficiale, non è stato redatto alcun verbale e non sono state prese decisioni formali, ma c’è la possibilità che già giovedì prossimo, tra la partita di Champions con il ed il Clasico, venga convocata una riunione straordinaria e che vengano prese decisioni molto importanti.

Al Barcellona si è quindi aperta una vera e propria crisi istituzionale, con il ‘partito’ che punta alle elezioni che starebbe prendendo sempre più forza.