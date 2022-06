Nuovo acquisto per i grigiorossi: il classe 2000 ha conquistato la promozione in Serie C due stagioni fa e arriva dopo la prima annata tra i pro.

Un salto incredibile in appena un anno. A maggio 2021 festeggiava la promozione tra i professionisti, dalla Serie D alla Serie C. Oggi, Joshua Tenkorang vola ufficialmente in Serie A. Il centrocampista classe 2000 è un nuovo calciatore nella Cremonese, neopromossa nel massimo campionato italiano.

Il club grigiorosso ha annunciato - attraverso una nota ufficiale - l'arrivo del centrocampista di Novara a titolo definitivo dal Campobasso.

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dal Campobasso Calcio a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joshua Tenkorang".

Centrocampista di inserimento, in poco più di 365 giorni Tenkorang ha realizzato il suo sogno. Dopo aver mosso i primi passi nel Santa Rita, è entrato a far parte del vivaio del Novara, prima di trasferirsi alla Pro Vercelli dove è rimasto fino alla Berretti.

Poi un breve esperienza in Germania, all'Arminia Bielefeld, durata appena 6 mesi, prima di tornare in Italia. Dopo un lungo girovagare nelle serie inferiori - tra l'Eccellenza (Romentinese/Cerano) e la Serie D (Lanusei), ha conquistato la promozione con il Campobasso tra i pro, totalizzando nel Girone C di Lega Pro 6 goal e 4 assist in 32 presenze nella stagione che si è da poco conclusa.

Ora la grande occasione chiamata Cremonese e il salto in Serie A. Un'opportunità che Tenkorang sognava e che ora dovrà giocarsi nel migliore dei modi per dimostrare di poter stare ai massimi livelli.