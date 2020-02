Tempesta 'Ciara' in Inghilterra: Manchester City-West Ham rinviata

Manchester City-West Ham rinviata a data da destinarsi: colpa della tempesta 'Ciara' che si è abbattuta sull'Inghilterra. Rinvio anche in Germania.

messa a dura prova dal clima, per nulla benevolo in questi ultimi giorni: la tempesta 'Ciara' sta imperversando sul Paese britannico e la paura che possa verificarsi qualche danno di gravità importante è tanta.

Proprio per questo motivo la partita tra e , in programma originariamente per oggi alle ore 17:30, è stata rinviata a data da destinarsi.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

La stessa decisione è stata presa per l'incontro di tra Moenchengladbach e Colonia che si sarebbe dovuto giocare alle 15:30, con la differenza che in questo fenomeno climatico è conosciuto con il nome di 'Sabine'.

❗ +++ #BMGKOE cancelled +++ ❗



The Bundesliga game between #effzeh and Borussia Mönchengladbach scheduled for Sunday has been cancelled due to storm Sabine. The safety of the fans could not be guaranteed. pic.twitter.com/Hp80HmpFkk — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) February 9, 2020

Come si legge dal comunicato apparso sul profilo Twitter del Colonia, la sicurezza degli spettatori sugli spalti non sarebbe stata garantita e il buon senso ha fatto propendere per il rinvio per evitare di mettere in pericolo l'incolumità della gente.

Il tutto nonostante si tratti di una gara sentitissima, il Rhein-Derby che all'andata si concluse con la vittoria del Borussia Moenchengladbach, impegnato a sorpresa nella lotta per il titolo e a tre punti di distanza dal capolista.