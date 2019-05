Telstar, rescisso il contratto di Van der Laan: si era dato malato per assistere a Tottenham-Ajax

Il Telstar ha deciso di rescindere il contratto di Van der Laan: il giocatore si era dato malato per volare a Londra e assistere a Tottenham-Ajax.

Una storia che ha dell'assurdo e che eppure è successa davvero. Jordie van der Laan ha rescisso il proprio contratto con il Telstar dopo essersi dato malato per volare a Londra e assistere alla semifinale d'andata di tra e .

I fatti sono avvenuti il 30 aprile scorso, quando Van der Laan ha deciso di darsi malato per saltare gli allenamenti con la propria squadra, che stava preparando il match contro lo Jong , così da potersi recare in per assistere dal vivo al successo dell'Ajax contro il Tottenham.

In scadenza di contratto a fine stagione con il Telstar, club attualmente al quindicesimo posto della Eesrste Divisie (seconda categoria del calcio olandese), Van der Laan ha scelto di mentire alla propria squadra consapevole del fatto che il club non gli avrebbe concesso un giorno libero dagli allenamenti, come rivelato dal giocatore a 'IJmuider Courant'.

"Ero convinto che non mi avrebbero concesso un giorno libero dagli allenamenti. Però devo dire che ho detto prima della partita che in realtà non ero malato e che mi trovavo a Londra, quindi non pensavo che la gente sarebbe rimasta sorpresa del fatto di vedermi in televisione. Lo sapevano che sarei stato lì. Comunque è curioso che le telecamere mi abbiano inquadrato per tre volte durante la gara".

E invece la sorpresa per il Telstar è stata grande, così come la punizione. ll contratto tra il giocatore e il club olandese è infatti stato rescisso, con Jordie van der Laan costretto ora a trovarsi una nuova squadra.

Prima però il giocatore sarà impegnato nuovamente nel ruolo di spettatore sulle tribune, avendo già dichiarato di essere pronto ad assistere dal vivo anche alla gara di ritorno tra Ajax e Tottenham in programma domani sera alla Johan Cruijff ArenA.