Telenovela Neymar, il Barcellona ci prova: prende piede l'ipotesi del prestito secco

Continua a regnare l'incertezza sul futuro di Neymar: per risolvere la situazione il Barcellona lavora all'ipotesi del prestito secco dal PSG.

Prosegue la telenovela Neymar, con l'attaccante brasiliano che vorrebbe tornare al e il che non sembra intenzionato a lasciarlo partire prima del prossimo anno. La situazione al momento è di assoluto stallo, ma in attesa di capire quale sarà la presa di posizione ufficiale del giocatore, il Barcellona, secondo il quotidiano sportivo catalano 'Sport', ha elaborato un 'Piano B' per avere comunque già in questa stagione la stella della Seleçao.

La strategia dei blaugrana sarebbe quella di chiedere il giocatore al PSG in prestito secco: i catalani sarebbero soddisfatti per poter disporre da subito delle prestazioni di Neymar, dal canto suo il PSG non si ritroverebbe in rosa un campione scontento ed entrambe le società avrebbero poi un anno di tempo per definire poi l'eventuale acquisto a titolo definitivo a partire dalla prossima stagione.

"Si tratterebbe - spiega 'Sport' - di un'uscita di emergenza ad una situazione che minaccia di incagliarsi e che, alla fine, non è favorisce nè il giocatore, nè il PSG".

Considerata l'elevata richiesta del patron Al-Khelaifi, che chiede non meno di 300 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo, l'opzione del prestito potrebbe essere nei piani del Barcellona la strada giusta per accelerare una trattativa altrimenti destinata ad essere lunga e complessa.