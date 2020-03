Telegraph: l'UEFA pensa a spostare Euro 2020 a dicembre

L'obiettivo sarebbe quello di far terminare i campionati nazionali in estate: Euro 2020 potrebbe essere spostato a fine anno.

Quasi tutto il calcio europeo si è fermato a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo. La domanda, ora, è soprattutto sulla ripresa. L’UEFA proverà a dare una risposta nel vertice di martedì.

Secondo quanto riporta il Telegraph, un possibile scenario vedrebbe i campionati terminare quest’estate, con lo spostamento di . La novità sta però nel periodo in cui questo si potrebbe recuperare: nel mese di dicembre 2020.

Un cambiamento drastico nel calendario calcistico europeo sembra ormai necessario per poter completare i campionati, vista la pausa lunga e l’esigenza delle leghe di chiudere i propri campionati entro il 30 giugno.

Nonostante l’estate del 2021 non preveda grandi trofei, la possibilità di mantenere l’Europeo nell’anno solare potrebbe essere un tema in discussione al vertice.

Inoltre, il fatto di giocare un grande trofeo in estate potrebbe anche essere un assist alla FIFA, in chiave 2022. La stagione 2022/23 sarà infatti fermata per fare spazio al Mondiale. Così come potrebbe essere la stagione prossima, per permettere di giocare l’Europeo.