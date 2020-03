Telegraph - La FIFA potrebbe estendere il prossimo mercato fino a gennaio

L'emergenza Coronavirus potrebbe spingere la FIFA a tenere aperta la prossima sessione di mercato fino a gennaio per incentivare i club alla spesa.

L'emergenza Coronavirus blocca il calcio mondiale e inevitabilmente anche il calciomercato: la FIFA sta pensando di correre ai ripari per quanto riguarda la prossima sessione estiva, che potrebbe essere prolungata addirittura fino a gennaio.

Secondo quanto riferito dal 'Telegraph', sarebbe questa la misura che il massimo organo calcistico mondiale potrebbe adottare per contrastare la crisi economica tra i club dopo l'impatto del Coronavirus. Un duro colpo dal punto di vista finanziario per tutte le società, che potrebbero in tal caso gestire le proprie contrattazioni con più calma in un lasso di tempo più ampio.

Un incentivo alla spesa all'interno di un calciomercato sicuramente senza precedenti: molti dirigenti avrebbero già dato il proprio appoggio alla decisione di tenere aperti i trasferimenti fino a gennaio, per dare tempo a tutto il sistema calcio di rimettersi in piedi.