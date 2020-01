Telegraf - Il mandante del tentato omicidio di Kovacevic sarebbe l'ex compagno Raul Bravo

Secondo il quotidiano serbo Telegraf, la sparatoria avvenuta fuori dalla villa di Kovacevic sarebbe stata orchestrata dallo spagnolo.

Comincia ad assumere connotati filmici la vicende Kovacevic. L'ex attaccante della è stato, come noto, vittima di un attentato. Colpito da un proiettile fuori dalla sua casa in Grecia, è stato ferito solamente leggermente. Il mandante, secondo il quotidiano serbo Telegraf, sarebbe l'ex compagno Raul Bravo.

Kovacevic e Raul Bravo hanno giocato insieme all' anni fa, con quest'ultimo protagonista in negativo dello scandalo scommesse che ha investito il paese ellenico tra il 2016 e il 2018. Secondo le autorità greche non ci sarebbe una connessione tra i due crimini, ma la stampa, con il Telegraf in primis, ne è certa.

Il tentato omicidio, o l'avvertimento nei confronti di Kovacevic, sarebbe stato opera di professionisti: come raccona il Telegraf, l'auto, rubata a Salonicco ad ottobre con targhe appartententi ad un'altra vettura, è stata ritrovata a 700 metri dalla villa dell'ex giocatore, insieme alla pistola utilizzata.

Kovacecic, che ha testimoniato due volte con la polizi greca, ha rivelato di non essere mai stato ricattato. Non è stato fatto il nome di Raul Bravo, con cui ha giocato tra il 2007 e il 2009, ovvero gli ultimi anni di carriera con la maglia dell'Olympiacos. I due sarebbero stati in ottimi rapporti durante la loro era biancorossa.

Secondo il Telegraf Kovacevic potrebbe essere stato a conoscenza di dettagli relativi al caos scommesse. Le indagini sulla sparatoria sono attualmente in corso, con il dubbio relativo al proiettile: non è stato trovato, e questo porterebbe la polizia a pensare che si sia trattata di un'arma scarica, attua solamente a spaventare il 46enne serbo.