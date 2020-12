Pirlo e Maldini, telefonata estiva: "Gli chiesi della Juve, mi disse: 'come lo sai?'"

L'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della ad agosto ha sorpreso tutti. Tranne Paolo Maldini, amico ed ex compagno dell'attuale tecnico bianconero, che lo aveva saputo in anticipo.

I due si sono incrociati in collegamento a 'Sky Sport' alludendo a una telefonata estiva, della quale ha poi svelato il contenuto il direttore dell'area tecnica rossonera. Più di una semplice chiacchierata tra amici.

"Ci siamo sentiti quest'estate, non sapevo neanche se sarei rimasto al . L'avevo chiamato per complimentarmi per l'incarico come allenatore dell'Under 23... Gli ho chiesto se stesse andando per la prima squadra, mi ha detto 'come fai a saperlo?'. Non sono stato il primo a saperlo, ma tra i primi sì".