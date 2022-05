Telecronisti polacchi ridono dopo il cambio Vlahovic-Chiellini: "Scusate"

La Juventus ha battuto 2-1 il Venezia, qualificandosi matematicamente alla Champions League 2022/2023. Il pari della Roma contro il Bologna ha infatti aperto la strada alla conferma nel massimo torneo continentale, al pari del Napoli. Successo risicato contro il fanalino di coda, ma essenziale.

Telecronisti polacchi scoppiano a ridere per la sostituzione Vlahovic- Chiellini 😂😂😂 pic.twitter.com/SdfHT92mEJ — P€P (@Pep204) May 1, 2022

Un match duro per la Juventus, arrivato grazie alla doppietta di Bonucci. Zero goal per Vlahovic, sostituito da Chiellini dopo la rete decisiva. Episodio, quello della sostituzione, che ha generato polemiche per quanto accaduto in Polonia. Nello specifico, relativamente alla telecronaca dell'edizione locale di Eleven Sports.

L'articolo prosegue qui sotto

In seguito al cambio, con Vlahovic scuro in volto per il cambio, i due telecronisti Tomasz Zieliński e Piotr Czachowski sono scoppiati a ridere. Il motivo? Avevano previsto la sostituzione difensiva, lasciandosi andare con una fragorosa risata liberatoria.

I due, però, si sono scusati subito dopo, così da evitare polemiche:

"Chiediamo scusa ai telespettatori ma noi stavamo scherzando, eravamo ironici, signor Massimiliano"

I tifosi della Juventus si sono fatti sentire sui social, nonostante le scuse di Zieliński e Czachowski. Il campo ha dato ragione ad Allegri, riuscito ad ottenere i tre punti essenziali per conquistare nuovamente il massimo torneo europeo. Per l'ennesimo tentativo di conquista dopo quasi trent'anni dall'ultimo trionfo.