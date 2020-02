Tegola Verona, infortunio per Borini: lesione muscolare

Il Verona perde Fabio Borini per infortunio: l'attaccante ha rimediato una lesione muscolare, tempi di recupero ancora da valutare.

Il è al sesto posto in classifica, sogna l' da neopromossa e respira aria di alta classifica. Juric dovrà però fare a meno di un giocatore fondamentale nelle prossime partite.

Fabio Borini si è infatti fermato a causa di un problema muscolare nei minuti finali della sfida di domenica contro l' . Non è stato sostituito, ma è rientato negli spogliatoi malconciio dopo il fischio finale.

Gli esami strumentali hanno rivelato che l'ex ha riportato un lieve lesione muscolare, di primo grado, del retto femorale della coscia sinistra.

Altre squadre

I tempi di recupero non sono stati valutati con precisione, ma per il recupero di Borini ci potrebbero volere circa tre settimane. Toccherà a Stepinski, Pazzini, Verre e Di Carmine non far rimpiangere il compagno di reparto.