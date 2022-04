Tegola Soriano in casa Bologna: microfrattura al piede, può chiudere qui la stagione

Potrebbe essersi già conclusa la stagione di Roberto Soriano. Il centrocampista del Bologna è alle prese con un problema fisico, rimediato nella sfida di San Siro contro il Milan, che potrebbe costargli la fine anticipata della Serie A 2021/2022.

Quello che sembrava inizialmente un semplice pestone si è rivelato un infortunio di entità più grave e seria. Gli esami strumentali hanno evidenziato, infatti, una microfrattura al mignolo del piede destro.

Secondo quanto riferissce 'Il Resto del Carlino', ora toccherà allo staff medico del Bologna, in accordo con Mihajlovic, decidere il da farsi: in caso di necessità di intervenire chirurgicamente per risolvere il problema, la stagione di Soriano potrà considerarsi conclusa

In questa stagione, Soriano ha totalizzato 28 presenze in campionato con all'attivo tre assist. Il centrocampista classe 1991 ha realizzato una sola rete quest'anno, nel match di Coppa Italia perso dalla squadra di Mihajlovic contro la Ternana il 16 agosto scorso.