Assenza pesante per i 'Blues': il commissario tecnico Didier Deschamps dovrà rinunciare a N'Golo Kanté, alle prese con la ricaduta dopo un infortunio.

Un'altra brutta notizia per la Francia e per il suo commissario tecnico, l'ex calciatore e allenatore della Juventus Didier Deschamps. La nazionale transalpina perde il centrocampista N'Golo Kanté in vista del Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre prossimo.

A lanciare l'indiscrezione è l'autorevole quotidiano transalpino L'Equipe, che rivela che il calciatore del Chelsea ha subito una ricaduta dopo l'infortunio al tendine del ginocchio che lo tiene fuori dal rettangolo verde di gioco da metà agosto.

Dopo aver disputato le prime due gare di Premier League da titolare, contro l'Everton e il Tottenham, quando alla guida dei 'Blues' c'era ancora Thomas Tuchel, Kanté si è fermato ed è rimasto ai box nei successivi due mesi.

Quando il problema fisico sembrava quasi alle spalla, la scorsa settimana il francese ha avuto la ricaduta, che rischia di condizionare l'intera stagione.

Un forfait inaspettato per Deschamps, che dovrà consegnare la lista definitiva della Coppa del Mondo il prossimo 9 novembre. Un elenco in cui con molta probabilità non figurerà N'Golo Kanté.