Tegola Muriel per l'Atalanta: "Lesione muscolare di non lieve entità"

L’Atalanta non potrà contare su Luis Muriel nelle prossime sfide. L’attaccante colombiano è costretto ai box da un infortunio muscolare.

Notizie non positive per Gian Piero Gasperini e l’ Atalanta . La compagine orbita infatti, rischia di dover rinunciare per diverse settimane a Luis Muriel.

L’asso colombiano infatti è alle prese con una lesione muscolare che lo costringerà ai box.

A confermarlo è stata la stessa Atalanta attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione”.

Il club bergamasco non ha reso noti i tempi di recupero ma, considerando che Muriel dovrà osservare una settimana di riposo lontano dai campi di allenamento, non è escluso che possa saltare tutte le restanti partite di settembre e rientrare direttamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e quindi a metà ottobre.