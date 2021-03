Tegola Lewandowski per il Bayern: salterà i quarti di Champions

Robert Lewandowski dovrà rimanere fermo per quattro settimane dopo l'infortunio al ginocchio: salterà i quarti di Champions League.

Sono state confermate le pessime sensazioni riguardo ai tempi di recupero di Robert Lewandowski, vittima di un infortunio al ginocchio rimediato durante Polonia-Andorra: il bomber polacco ne avrà per almeno quattro settimane.

Come sottolineato dal comunicato del Bayern, il giocatore ha fatto rientro a Monaco dove i medici del club bavarese hanno avuto modo di visitarlo e di fare la diagnosi: distorsione dei legamenti del ginocchio destro e stop stimato in quasi un mese.

Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen.



🔗 https://t.co/z5JIYS5Vwy — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 30, 2021

Ciò significa che Lewandowski sarà assente sia per l'andata che per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma il 7 e 13 aprile contro il PSG. E' a rischio anche per l'eventuale andata della semifinale, prevista per il 27 o 28 aprile.

Anche la scorsa stagione l'ex Borussia Dortmund fu coinvolto in un problema fisico ma nel mese di febbraio: per sua fortuna, l'avvento della pandemia gli permise di recuperare tranquillamente in vista del finale di stagione culminato con la conquista del 'Triplete'.