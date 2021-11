Teden Mengi: il giovane leader del Manchester United che ha già stregato Southgate e Rooney

Quando Gareth Southgate ha annunciato la lista dei convocati dell'Inghilterra per l'ultima sosta per gli impegni delle nazionali del 2021, le scelte in tema di difensori centrali hanno fatto molto discutere.

Tanti si sono chiesti i motivi per cui calciatori non al massimo della forma come Harry Maguire e Tyrone Mings sono stati convocati mentre altri più giovani e in forma come Fikayo Tomori e Ben White non sono stati chiamati.

Sia Tomori che White sono stati convocati negli ultimi tempi e sono nei radar di Southgate in vista del ringiovanimento della difesa in programma nei prossimi anni.

Un altro che è meno conosciuto ma che ha certamente il talento per stare ai vertici del calcio inglese è senza dubbio Teden Mengi.

Il giovane calciatore del Manchester United si è allenato con la nazionale maggiore dell'Inghilterra durante la pausa per le nazionali di ottobre dopo il forfait per un problema fisico di uno dei difensori della rosa di Southgate.

Mengi era già al St. George's Park nella squadra Under 20 dell'Inghilterra ed è stato chiamato nella squadra di Southgate essendo il più esperto con l'obiettivo di fermare attaccante del calibro di Harry Kane e Tammy Abraham.

"Si tratta di un'opportunità che sogni fin da bambino", ha scritto sui social dopo una delle settimane più memorabili della sua carriera. "È stato un onore allenarmi con la nazionale maggiore durante questa pausa. Ora torno nel club con altre motivazioni e con più esperienza".

Ma chi è Mengi e perché è considerato potenzialmente uno dei difensori dell'Inghilterra del futuro?

Per quelli che seguono il Manchester United, Mengi non è un nome nuovo dopo l'esordio in prima squadra grazie a Ole Gunnar Solskjaer contro il LASK in Europa League nell'agosto 2020.

Da quel momento, il 19enne si è allenato regolarmente con la squadra di Solskjaer in attesa di una nuova chance.

Mengi è arrivato all'Old Trafford quando aveva sette anni e ha firmato il suo primo contratto da professionista con i 'Red Devils' a settembre 2019.

Fino da bambino è considerato uno dei migliori prospetti e ogni dubbio sulla stima da parte del club è stato fugato con il rinnovo del contratto firmato nel marzo 2021 fino all'estate 2024.

Le persone che lavorano all'interno del settore giovanile del Manchester United giurano che allenatori e dirigenti hanno costantemente elogiato Mengi nel corso di tutta la trafila. Come costatato da GOAL, già a 16 anni parlava con la sicurezza e la maturità di un calciatore della prima squadra.

Quella maturità che ha portato Mengi a indossare la fascia di capitano in tutte le categorie giovanili, fino all'Under 23 dello United, con cui gioca attualmente.

Non è una sorpresa, visto che ogni volta che si parla di lui, nel descriverlo allenatori e compagni di squadra del difensore del Manchester United pronunciano la parola "leader".

Good win last night in the FA Youth cup.

Happy to contribute with a goal too🔴 pic.twitter.com/jomOFpiTAu — Teden Mengi (@TedenMengi) January 22, 2020

Una caratteristiche che Solskjaer ha già riconosciuto in Mengi, spingendo il tecnico norvegese fino a paragonare il giovane difensore con uno dei più costosi della storia del calcio.

"Abbiamo sempre creduto che la nostra accademia avrebbe formato calciatori per la prima squadra e Teden mi ha decisamente impressionato" ha raccontato Solskjaer a BBC Sport nel 2020. "È chiaro che è diverso fidarsi di un difensore in un grande palcoscenico. Devi essere sicuro che sia pronto. Per esempio l'Ajax, che gioca in un campionato diverso, ha fatto capitano Matthijs de Ligt quando aveva 18 anni. C'è qualcosa di speciale in loro".

"Teden ha qualcosa di speciale. Si tratta solo di scegliere il momento giusto per concedergli un'opportunità".

Cosa rende speciale Mengi?

È a suo agio con la palla tra i piedi, trasuda calma e tranquillità, è bravo in area, forte e veloce nei duelli fisici e, cosa più importante di tutte, porta in campo quella maturità e leadership nonostante la giovane età.

In un mondo ideale, però, in questa stagione giocherebbe nella squadra di Neil Wood. Mengi ha impressionato in prestito al Derby County la scorsa stagione, collezionando nove presenze dopo essere arrivato in prestito nel mercato di gennaio.

La sua avventura a Pride Park è stata interrotta da un infortunio, ma è evidente che l'allenatore Wayne Rooney desiderava riavere Mengi a disposizione in questa stagione. I due si sono sentiti regolarmente durante l'estate, ma lo stop ai trasferimenti e i problemi finanziari hanno impedito l'esito positivo dell'affare.



"È stato fantastico con noi e lo abbiamo visto crescere partita dopo partita", ha detto Rooney dopo la fine del prestito di Mengi. L'ex capitano dello United ha anche sottolineato la fiducia che aveva nel difensore, schierato titolare con continuità nonostante la giovane età.

La trattativa saltata in estate con il Derby County non ha influito su Mengu, che si allena regolarmente con la squadra di Solskjaer.

Affrontare Cristiano Ronaldo quotidianamente è sicuramente un modo per Mengi per crescere e sviluppare le sue qualità, e alcune fonti raccontano di come il 19enne non abbia sofferto il passaggio tra la prima squadra e l'U23, acquisendo fiducia nonostante la frustrazione per il mancato trasferimento in prestito e l'assenza di occasioni in prima squadra.

È chiaro che un trasferimento in prestito nel mercato di gennaio appare probabile, con molte squadre interessate a prendere Mengi a titolo temporaneo.

"Penso che per lui sia importante giocare con continuità e mantenersi in forma. Poi a gennaio il suo percorso potrebbe cambiare", ha detto l'allenatore degli Under 23 Wood in una recente intervista. "Potrebbe andare in prestito, il che penso sia la cosa migliore".



"È importante che abbia consapevolezza e fiducia nei suoi mezzi, si metta a giocare bene e dimostri di essere buon giocatore, come ha fatto con l'U23".

Se Mengi lo farà e continuerà a far crescere la sua invidiabile lista di ammiratori, allora un futuro alla guida delle difese sia di Manchester United che dell'Inghilterra potrebbe essere alla sua portata.