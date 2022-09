Ted Lasso su FIFA 23: ratings, modalità e campionato dell'AFC Richmond

Su FIFA 23 anche l'AFC Richmond e Ted Lasso: tutto quello che c'è da sapere, dalle modalità ai giocatori. Da Roy Kent a Nelson Road.

Nessuno scherzo da parte di Apple TV, Bill Lawrence e Jason Sudeikis. L'AFC Richmond, squadra fittizia protagonista della serie pluripremiata Ted Lasso, sbarca su FIFA 23. Il club londinese sarà infatti giocabile nel nuovo titolo di EA Sports. Tutto vero.

L'accordo tra Warner Bros ed EA Sports porta mister Ted Lasso e i suoi giocatori, che nella chiusura della seconda stagione festeggiavano un importante traguardo, saranno disponibili su FIFA 23 nelle sue varie modalità.

RICHMOND E TED LASSO SU FIFA 23

L'AFC Richmond sarà utilizzabile in Modalità Carriera, Calcio d'inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Non solo, visto che le divise, gli oggetti ed altri contenuti saranno disponibili su FUT e Pro Club. Mister Ted Lasso sarà disponibile come allenatore selezionabile del club in modalità Carriera.

L'alternativa è quella di allenare l'AFC Richmond con un altro allenatore o creare un giocatore per militare nel club. Difficilmente però i migliaia di amanti della serie Ted Lasso eviteranno di far guidare al mister statunitense il club dei The Greyhounds.

DOVE TROVARE L'AFC RICHMOND SU FIFA 23

I giocatori potranno selezionare la squadra nel campionato "Resto del mondo", Calcio d'inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Sarà presente anche Nelson Road, lo stadio che ospita le gare del club nella serie tv.

QUALI GIOCATORI SARANNO PRESENTI?

Tutti i protagonisti di Ted Lasso. Ci sarà anche Roy Kent. Senza fare spoiler, ci sarà nonostante nella serie abbia cambiato ruolo nella squadra che vede Ted Lasso allenatore e Coach Beard. Insieme al mastino del centrocampo anche Jamie Tartt, Sam Obisanya, Isaac McAdoo e Dani Rojas.

Nessuno spoiler riguardo la sorte della stella nigeriana, dell'attaccante sudamericano, dell'odiato-amato attaccante inglese e del centrocampista di rottura. In ogni caso, saranno tutti giocabili su FIFA 23 e nelle varie modalità presenti nel gioco.

RATINGS DELL'AFC RICHMOND

Non sono ancora stati svelati i ratings overall di Roy Kent, Jamie Tartt e compagni. Difficilmente però questi avranno valutazioni esagerate, considerando come si tratta di giocatori non reali.