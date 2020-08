Tecnico dell'anno della Premier League 2019/20: vince Klopp

Jurgen Klopp è stato eletto ‘Manager dell’anno’ in Premier League. Il tecnico del Liverpool ha superato Lampard, Rodgers e Wilder.

Novantanove punti totalizzati in trentotto partite, figli di trentadue vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Il ha scelto il mondo migliore per agguantare quel diciannovesimo titolo di campione d’ che inseguiva ormai da trent’anni.

I Reds hanno dominato in lungo in largo il torneo non lasciando ai rivali la minima speranza (sono stati ben diciotto i punti di distacco inflitti al secondo in classifica) e la cosa si è riflessa anche sui classici premi assegnati a fine stagione.

Se Jordan Henderson, il capitano della squadra, è stato infatti eletto miglior giocatore dell’anno in Premier League (battuta la concorrenza di Mané, Van Dijk, De Bruyne e Rashford) e Trent Alexander-Arnold ha vinto il premio di miglior giovane (superati Grealish, Greenwood, Martial, Mount, Pulisic e Rashford), Jurgen Klopp, come ampiamente pronosticabile, è stato nominato tecnico dell’anno in Premier League vincendo il 'Barclays Manager of the Season'.

𝑮𝑬𝑻 𝑰𝑵, 𝑩𝑶𝑺𝑺!



Jürgen Klopp has been named @premierleague Manager of the Season for 2019/20 👏 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 15, 2020

L’allenatore tedesco, che con la sua squadra è rimasto imbattuto per ben 27 turni (appena due i punti persi fino a quel punto del torneo), ha sbaragliato la concorrenza di Lampard ( ), Rodgers ( ) e Wilder ( ).

Klopp, già il mese scorso, era stato nominato ‘Allenatore dell’anno’ dalla League Managers Association.