Tebas accelera per riprendere la Liga: "Ci piacerebbe il 12 giugno"

Il presidente della Liga spiega il piano: "Non appena riprenderemo, ci saranno partite ogni giorno per circa 35 giorni". Piqué chiede di posticipare.

Anche la , così come la , ha intenzione di riprendere il campionato. Ma al contrario nostro, c'è già una data cerchiata in rosso nel calendario spagnolo, ed è quella del 12 giugno, come confermato direttamente dal presidente della Liga, Javier Tebas.

"Ci piacerebbe riprendere il 12 giugno, ma vediamo cosa succederà. Liga e Segunda riprenderanno insieme e la nostra idea è di finire i campionati entro luglio, così nel mese di agosto potranno disputarsi le coppe europee. Non appena riprenderemo, ci saranno partite ogni giorno. Per circa 35 giorni sarà così".

L’ultima parola, per ovvie ragioni, spetta al Ministro della Salute, Salvador Illa, ma Lega e Federcalcio hanno ormai accelerato il passo in vista del ritorno in campo, incoraggiati dalle dinamiche di questi ultimi giorni. La curva dei contagi è infatti in calo come in .

D'accordo sulla ripresa del campionato Gerard Piqué, che però vorrebbe far cominciare il campionato più in là con il tempo, per motivi di sicurezza dei giocatori.