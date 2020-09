Tebas a Messi: "Volevamo tenerlo, ma la Liga deve essere sopra ogni giocatore"

Il presidente del torneo spagnolo ha parlato della conferma di Messi: "E' il migliore della storia. Ansu Fati il prossimo uomo copertina della Liga".

Alla fine, Leo Messi è rimasto al . Nonostante avesse seriamente pensato di andare via, l'argentino rimarrà in blaugrana almeno fino alla naturale scadenza del contratto. Le dichiarazioni in esclusiva a Goal hanno fatto scalpore, ma il fuoriclasse sarà a disposizione di Koeman.

A proposito della situazione Messi, ha parlato Tebas, numero uno della . A margine di LaLiga kickoff 2020/21, evento di presentazione della nuova stagione del torneo spagnolo, il presidente ha evidenziato come tenere l'argentino sia stato importante, ma questo non può avvenire a tutti i costi.

Dopo Cristiano Ronaldo del resto la Liga perderà prima o poi anche Messi:

Altre squadre

"Stiamo lavorando da anni per fare in modo che La Liga, come istituzione, come brand, stia al di sopra dei giocatori e delle squadre".

Tebas si è comunque detto soddisfatto della conferma di Messi:

"La possibilità che andasse via non è stato motivo di preoccupazione sera, ma un po' sì. E' chiaro che volevamo tenere Messi sempre con noi, il miglior giocatore della storia del calcio, che per 20 anni è stato nel nostro campionato e ma come presidente della Liga mi faceva piacere che terminasse la carriera nel nostro torneo".

Quale sarà il prossimo uomo-copertina della Liga? Tebas ci prova: