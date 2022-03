Team USA festeggia... in anticipo: striscione "qualificati", ma non è ancora sicuro

L’unico scenario nel quale gli Stati Uniti non saranno in Qatar è una sconfitta con 6 goal di scarto nella partita decisiva dell’ultima giornata contro il Costa Rica. Per quanto non impossibile, l’ipotesi sembra comunque estremamente remota. Aritmeticamente, però, Team USA non è ancora qualificato al Mondiale 2022.

Eppure, per errore, dopo la roboante vittoria a Orlando per 5-1 su Panama, con tripletta di un super Pulisic, la squadra allenata da Gregg Berhalter a fine partita per festeggiare il successo ha esposto uno striscione recante la scritta “Qualified”, “qualificati”.

L'articolo prosegue qui sotto

L’unico dettaglio, come detto, è che la qualificazione non è ancora stata ratificata dalla matematica. 25 i punti degli Stati Uniti dopo 13 partite, gli stessi del Messico; 3 in meno del Canada già qualificato, 3 in più del Costa Rica, quarto.

Se i primi tre posti valgono l’accesso diretto, il quarto vale per gli spareggi. La differenza reti di Team USA però è di +13, contro i +3 dei centroamericani. Margine che lascia sonni tranquilli. Ma nel calcio mai dire mai. Come ha sottolineato anche il CT Berhalter.

“Abbiamo fatto un grande passo avanti verso la qualificazione e sappiamo che non è ancora fatta… Anche se lo striscione dice il contrario”.

La sfida decisiva si giocherà mercoledì 30 marzo con calcio d’inizio alle 23.00.