Team of the year UEFA: tra i nominati Barella, Immobile e De Ligt

I nominati per la squadra dell'anno di Champions ed Europa League, presenti diversi giocatori di A. Per il calcio femminile nominata la Girelli.

E' stata una stagione 2019/2020 lunghissima in virtù dello stop e del rinvio a causa della pandemia di coronavirus. Ultima parte di in estate alla pari della finale di , vinta dal di Flick. Che ovviamente domina nei nominati alla squadra dell'anno UEFA.

La federazione europea ha infatti svelato i nominati per il miglior undici della passata stagione, che verrà votato sul web dai tifosi: non solo la possibilità di giocare e dare la propria preferenza, ma anche quella di vincere diversi premi per chi parteciperà, tra cui i biglietti per le finali di Champions ed , che dovrebbero rivedere i fans sugli spalti.

Tra i nominati della Serie A ci sono i rappresentati delle squadre che hannofatto la voce grossa tra Europa League e Champions: per l' scelti De Vrij, Barella e Lukaku, finalisti del secondo torneo europeo dopo essere caduti nel principale, mentre per la inseriti De Ligt e Cristiano Ronaldo.

Altre squadre

Niente da fare per i giocatori di e , ma a sono stati nominati Immobile per la , nonchè Hateboer, Ilicic e Papu Gomez per l' . Visto il voto dei tifosi, oltre ai favoritissimi del Bayern, potrebbero essere inseriti nella top undici anche giocatori a sorpresa: ma il dominio bavarese dovrebbe essere pressochè totale, con qualche eccezione.

Relativamente al calcio femminile, l'unica giocatrice del calcio italiano nominata è Cristiana Girelli, bomber della Juventus. Per il resto e , insieme alle squadre inglesi, dominano: saranno loro a comporre la formazione top dell'UEFA.

TOTY UEFA 2020, i nominati maschili

PORTIERI

Alisson

Lopes

Keylor Navas

Neuer

Oblak

DIFENSORI

Alaba

Alexander-Arnold

Angelino

Bernat

Davies

De Ligt

De Vrij

Hateboer

Kimmich

Kimpembe

Sergio Ramos

Robertson

Thiago Silva

Upamecano

Van Dijk

CENTROCAMPISTI

Thiago Alcantara

Aouar

Banega

Barella

Coman

De Bruyne

Bruno Fernandes

Papu Gomez

Goretzka

Havertz

Henderson

Ilicic

Marquinhos

Muller

Sabitzer

ATTACCANTI