Tchouameni al Real Madrid per 100 milioni? Nel 2018 poteva andare all'Inter per 3

Non solo la Juventus nel 2021, il francese finì nel mirino dell'Inter anni prima: "Fair play finanziario, con 3 milioni l'affare si sarebbe chiuso".

Aurélien Tchouameni potrebbe diventare uno dei giocatori a tre cifre. Quelli, insomma, pagati 100 o più milioni di euro. Sembra fatta, del resto, per il passaggio al Real Madrid Campione d'Europa, compagine che senza Mbappé potrà investire nel calciomercato in entrata in maniera roboante.

Classe 2000, francese, Tchouameni è stato seguito in passato anche dalle squadre di Serie A. Nel 2021 dalla Juventus, per cifre tre volte inferiori a quelle che lo porteranno eventualmente in Liga sotto Ancelotti e i 14 volte campioni della Champions League. Non solo.

Era il 2018 e l'Inter - come ha evidenziato lo scorso anno l'ex agente Gregoire Akcelrod a Fcinternews - aveva avuto la possibilità di prelevare il ragazzo, allora al Bordeaux. Sarebbero bastati tre milioni di euro per portarlo a Milano.

L'interesse dell'Inter nei confronti del Bordeaux era doppio: per Malcom, alla fine approdato allo Zenit dopo il caos con la Roma, e per lo stesso Tchouameni. Seguito a lungo e con attenzione per un possibile investimento a prezzi contenuti. Impossibile.

"Nel dicembre del 2018. Incontrai Ausilio, fu un meeting interessante perché mi spiegò che conosceva Tchouaméni da molto tempo e avrebbe voluto metterlo sotto contratto. Il problema fu che all’epoca l’Inter doveva sottostare al Financial Fair Play, quindi non potevano pagare il cartellino, ma prenderlo solo in prestito dal Bordeaux. Credo che con soli tre milioni l’affare si sarebbe chiuso. Fu una richiesta di informazioni più che una vera trattativa". L'articolo prosegue qui sotto

Il Bordeaux, infatti, non aveva nessuna intenzione di lasciarlo partire in prestito, consapevole della potenzialità di mercato di Tchouameni, l'ennesimo prodotto di lusso delle giovanili francesi. Nel 2020 è costato 20 milioni al Monaco, che a due anni di distanza ha la possibilità di fare cassa in maniera consistente.

Dopo l'acquisto di Camavinga nel 2021, il Real Madrid punta ancora sulla Francia, una nazione a cui è legato indissolubilmente: basti pensare a Makelele, Zidane e recentemente a Benzema. Nonchè a Mendy, altro Campione d'Europa a Parigi.

Dai 3 milioni nel 2018, senza addio al Bordeaux, ai 100 del possibile acquisto madrileño: la storia di Tchouameni ha virato verso nuove trame della realtà.