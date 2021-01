Tavecchio torna nel calcio: eletto presidente dei dilettanti Lombardia

Carlo Tavecchio, dopo 3 anni dalle sue dimissioni dalla FIGC, è stato eletto presidente dei dilettanti in Lombardia.

Ricordate Carlo Tavecchio ? Oggi l'ex presidente della FIGC torna ufficialmente nel calcio con una carica di un certo livello: è stato eletto presidente del Comitato Regionale Lombardia dei Dilettanti .

Tavecchio, 77 anni, ha vinto le elezioni che si sono tenute oggi online: per lui 380 voti contro i 366 per Alberto Pasquali, 62enne medico di dal 2007 delegato Lnd per la sua città. Cinque le schede bianche.

Alcuni dicono che dopo queste elezioni, il suo obiettivo sia quello di tornare in FIGC, sfidando Gravina per la presidenza: si voterà il prossimo 22 febbraio per questo importante posto del calcio italiano.

Tavecchio mancava dal mondo del calcio dal 2017, quando a novembre aveva consegnato le proprie dimissioni dopo il flop della Nazionale Italiana, che aveva fallito l'appuntamento con i Mondiali.