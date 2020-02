Tatuaggio a tema Simpson per Andujar: la dignità del padre di Milhouse

Mariano Andujar, ex portiere di Catania e Napoli, ha sfoggiato sulla coscia il tatuaggio del disegno della dignità di Kirk Van Houten.

Mariano Andujar, ex portiere di e Catania, adesso milita in nell'Estudiantes. Nell'ultima giornata di campionato ha fatto scalpore però non per un fatto puramente calcistico, ma per un tatuaggio sfoggiato e beccato dalle telecamere.

Piccola curiosità prima di #NapoliLecce:



Vi ricordate Andujar, portiere del Napoli di Benitez (ed ex Catania)?

Da grande fan dei Simpson si è tatuato la “dignità” così come disegnata dal padre di Milhouse 😂🤭 pic.twitter.com/S1t30xmiTD — Mattox 💙⚡️ (@MattBest__) February 9, 2020

Il portiere argentino infatti ha un tatuaggio senza dubbio particolare sulla coscia. Domanda rivolta a tutti gli appassionati dei Simpson: ricordate la dignità disegnata da Kirk Van Houten, padre di Milhouse, in occasione di un gioco di gruppo?

Ebbene, quello schizzo, che evidentemente per Andujar, e non solo, è diventato iconico, è finito sulla coscia del portiere dell'Estudiantes, che in questa occasione si è dimostrato sicuramente originale e fuori dagli schemi.