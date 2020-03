Tare non vuole fermarsi: "La stagione va finita per rispetto dei morti"

Il direttore sportivo della Lazio vuole che la stagione venga portata a termine: "Ingiusto interrompere la stagione il sistema rischia il collasso".

Obiettivo primario: terminare la per non arrivare al collasso. Questa è l'idea di Igli Tare, direttore sportivo della . In un'intervista rilasciata al canale tedesco 'Sport1' e riportata dal 'Corriere dello Sport', il braccio destro di Lotito ha dichiarato che la stagione va finita in campo, quando il Coronavirus sarà battuto.

"La stagione deve essere portata a termine. Il campionato deve andare avanti per rispetto dei morti e di tutti i tifosi. I tempi non sono ancora maturi per decidere la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto".

Giocare per rispetto, ma giocare anche per necessità. Tare spiega che un'eventuale stop - e conseguentemente stop agli introiti da diritti - rischierebbe di portare il sistema in una profonda crisi.

"Per il calcio italiano fermarsi qui sarebbe un disastro. Proveremo ad evitare che questo accada con tutte le nostre forze. Nel calcio italiano oltre il 75% dei club finanzia il proprio budget attraverso i diritti tv, se questi ricavi non dovessero esserci, si arriverebbe al collasso".

Anche i giocatori biancocelesti hanno preso posizione e attendono solo il via libera per tornare in campo, ad allenarsi e a giocare. Insomma, il ritorno alla normalità.