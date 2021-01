Tare cuore Lazio: "Io alla Roma? Sono nella prima squadra della Capitale"

Igli Tare alla ? No, grazie. Il direttore sportivo della , intervistato da 'Sky Sport' prima del Derby, esclude categoricamente le voci su un possibile passaggio in giallorosso.

Voci riportate proprio dall'inviato di 'Sky Sport', secondo cui la famiglia Friedkin prima di Tiago Pinto avrebbe pensato proprio a Tare.

"Non lo so, me lo stai dicendo tu, ma io sono nella prima squadra della Capitale".