Tare chiude il 'caso' Peruzzi: "Sono cose normali, per noi è fondamentale lui"

Il direttore sportivo della Lazio sul presunto strappo tra Lotito e Peruzzi: "Sono cose che succedono dappertutto, in ogni famiglia".

Vi abbiamo raccontato oggi del presunto strappo tra Angelo Peruzzi e Claudio Lotito; uno scossone che potrebbe turbare la . La società infatti ha insistito per giorni per l’esclusione di Luis Alberto dalla partita con il , questo perché il giocatore si era resto protagonista di una polemica che in seno al club non era stata pienamente digerita, ma lo stesso Peruzzi si è schierato dalla parte di Simone Inzaghi, tutelando quindi il gruppo e le scelte tecniche dell’allenatore.

A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita di tra Lazio e , Igli Tare ha parlato di questo caso ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Io non posso fare il mediatore su un rapporto di famiglia che c'è con lui. Sono cose che succedono dappertutto, in ogni famiglia, poi rientrerà. Per noi lui è un dirigente e una persona fondamentale. Non è mai stato un problema quello che sta succedendo negli ultimi giorni, o diciamo anche negli ultimi mesi. Siamo abituati. Guardiamo avanti con serenità".

Il direttore sportivo della Lazio sembra quindi rimpicciolire tutto, riducendolo alla normalità. Probabilmente sarà così, con una "lite" che potrebbe essere semplicemente parte del percorso, e non la fine del percorso.