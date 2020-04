Tardelli sull'Heysel: "Non ritengo di aver vinto quella Coppa dei Campioni"

Christian Vieri ha avuto come "ospite" Marco Tardelli nelle ormai sue classiche dirette su Instagram. Insieme a Bobo, l'ex centrocampista della ha avuto modo di parlare di alcuni momenti della sua carriera calcistica, ma uno in particolare.

Vieri parlando di quella Juventus fa riferimento alla Coppa dei Campioni vinta, ma Marco Tardelli lo ferma e ammette le sue emozioni riguardo al 1985 e alla tragedia dell'Heysel.

"Non ritengo di aver vinto quella Coppa dei Campioni, si tratta di un pezzo di curriculum che non mi piace avere. La Coppa è nel mio palmares ma per me non c'è".