Taranto-Palermo dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Big match tra il Taranto e il Palermo, valevole per la terza giornata di C: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

TARANTO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Taranto-Palermo

Taranto-Palermo Data: 11 settembre 2021

11 settembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, 196 Sports

Eleven Sports, 196 Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Big match alla terza giornata di Serie C. Il Taranto affronta in casa il Palermo reduce dal pareggio nel derby contro il Messina. Una gara che si preannuncia vibrante e incerta fino alla fine.

I pugliesi hanno vinto per 1-0 contro il Campobasso e hanno gli stessi punti dei rosanero che hanno vinto all'esordio contro il Latina.

Il match tra le due squadre manca da ben 30 anni: l'ultima volta che si giocò allo Iacovone era il 24 novembre 1991: vinsero i pugliesi per 1-0. In totale sono 12 le vittorie per il Palermo, 6 le vittorie per il Taranto e ben 14 pareggi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Taranto-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TARANTO-PALERMO

Il match tra Taranto e Palermo è in programma sabato prossimo, 11 settembre, alle ore 17.30, presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. L'arbitro sarà Ricci della sezione di Firenze.

Taranto-Palermo non sarà visibile su Sky Sport, ma su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto dello Iacovone. Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile però solo dai tifosi che risiedono all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di non perdersi un match della sua squadra del cuore.

Per quanto riguarda la diretta streaming, la partita tra Taranto e Palermo sarà disponibile su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. Stesso discorso per 196 Sports.

Sarà 4-3-3 per il Taranto con Chiorra in prota, Tomassini, Zullo, Benassai e Ferrara in difesa. Longo, Marsili e Diaby in mezzo. Giovinco, Saraniti (ex dell'incontro) e Versienti in attacco.

3-4-2-1 per il Palermo con Pelagotti in porta, Marong, Lancini e Perrotta centrali, Almici e Giron esterni, Luperini e De Rose in mezzo. Dall'Oglio e Floriano alle spalle di Brunori.

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Longo, Marsili, Diaby; Giovinco, Saraniti, Versienti. All. Laterza

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini, Perrotta; Almici, Luperini, De Rose, Giron; Dall'Oglio, Floriano, Brunori. All. Filippi