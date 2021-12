Taranto-Messina dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TARANTO-MESSINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Taranto-Messina

Taranto-Messina Data: 5 dicembre 2021

5 dicembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven sports, Sky Sport (canale 252 del satellite)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Basta semplicemente citare la data della prima sfida tra le due squadre per capire l'importanza storica di questa gara: 9 marzo 1930. Da allora tanti, ma tanti incontro tra Taranto e Messina, che nel weekend tornano ad affrontarsi per la 17a del Girone C di Serie C.

I rossoblù di Laterza, dopo essere tornata alla vittoria nella rocambolesca partita contro il Catania, ha perso nell'ultimo turno per 3-2 contro la Juve Stabia: a nulla è servita la doppietta di Giuseppe Giovinco.

I giallorossi di Capuano, invece, vivono un momento particolare: negli ultimi giorni Pietro Lo Monaco, storico dirigente di Catania e Palermo, ha ufficialmente abbandonato il club, e il campo non sorride. Sono 4 le sconfitte consecutive per il Messina, tra cui quella dello scorso turno al San Filippo per 2-3 contro la Fidelis Andria.

In questa pagina troverete tutto sulla partita Taranto-Messina: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TARANTO-MESSINA

Taranto-Messina, sfida in programma domenica 5 dicembre, verrà disputata allo stadio "Erasmo Iacovone" di Taranto. Fischio d'inizio alle ore 17:30.

DOVE VEDERE TARANTO-MESSINA IN TV

La partita tra Taranto e Messina sarà visibile in diretta TV sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport (252 del satellite): l'alternativa è rappresentata da Eleven Sports. Basterà possedere una moderna Smart TV compatibile con l'app della piattaforma e accedere con i propri dati, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento.

TARANTO-MESSINA IN DIRETTA STREAMING

Taranto-Messina sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, app di Sky scaricabile su dispositivo mobile o su PC: basterà, una volta effettuato l'accesso con i propri dati, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento.

Lo streaming di Taranto-Messina sarà attivo anche su Eleven Sports, da app o da sito: una volta registrati, bisognerà attivare l'abbonamento, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO-MESSINA

Capuano con tante assenze: in porta andrà Lewandowski, con Fazzi, Celic e Mikulic in difesa. In mediana giocheranno Rondinella, Damian, Simonetti, Catania e Distefano con Adorante e Vukusic in attacco.

Laterza con il 4-3-3 con in porta Chiorra, in difesa Riccardi, Zullo, Benassai e De Maria, Civilleri, Marsili e Labriola a centrocampo e Pacilli, Italeng e Giovinco in avanti.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Fazzi, Celic, Mikulic; Rondinella, Damian, Simonetti, Catania, Distefano; Adorante, Vukusic. All. Capuano

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, De Maria; Civilleri, Marsili, labriola; Pacilli, Italeng, Giovinco. All. Laterza