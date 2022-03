TARANTO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Taranto-Foggia

• Data: 5 marzo 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Altro derby pugliese in Serie C. Il Taranto sfida il Foggia. Un match molto sentito con i padroni di casa che cercheranno punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Sia Messina che Paganese sono in rimonta e bisogna vincere per scacciare gli incubi dei playout (anche il Taranto ha due gare in meno). Il Foggia, invece, è reduce da un punto nelle ultime due gare ed è ancora in zona playoff.

Il Taranto ha 34 punti, frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte con 26 reti fatte e 30 subite. Nelle ultime 5 gare con 3 sconfitte e 2 pareggi. In casa sono tre pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 5 gare. Sei vittorie, sette pareggi e una sconfitta con 16 reti fatte e 8 subite.

Il Foggia, invece, ha 40 punti conquistati tramite 10 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte. 44 reti e 37 subite. Nelle ultime cinque gare sono due vittorie, una sconfitta e due pareggi. Lontano dallo Zaccheria i punti sono 16 con tre sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque uscite (tre vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte in totale finora).

All'andata è finita 1-1 tra Foggia e Taranto, mentre nel 2017 successo in casa del Taranto sul Foggia per 2-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito troverete molto altro riguardo a Taranto-Foggia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni a dei consigli utili su come guardare la partita in tv e streaming.

ORARIO TARANTO-FOGGIA

Il derby tra Taranto e Foggia è in programma per sabato 5 marzo, con il calcio d’inizio fissato pe le ore 17.30. Il teatro del match sarà lo stadio ‘Erasmo Iacovone' di Taranto.

DOVE VEDERE TARANTO-FOGGIA IN TV

Per assistere a questa sfida di Serie C spazio a Eleven Sports: piattaforma visibile, dopo aver sottoscritto l’apposito abbonamento, sulle moderne smart tv. Avendo invece un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

TARANTO-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Si potrà godere di Taranto e Foggia anche tramite la diretta streaming di Eleven Sports, piattaforma visibile anche tramite questi supporti e non solo in tv. Infine, c’è un servizio che garantisce la visione delle partite di Serie C anche ai residenti all’estero e cioè 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO-FOGGIA

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Marsili, Di Gennaro, Labriola; Pacilli, Giovinco, Mastromonaco.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Girasole, Rizzo; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio, Garofalo; Curcio, Ferrante, Merola.