Taranto-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TARANTO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Taranto-Catania

Taranto-Catania Data: 21 novembre 2021

21 novembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

In passato è stata anche una sfida promozione per le categorie superiori, tanto da conferire maggiore importanza alla rivalità, già accesa, tra le due tifoserie: Taranto e Catania tornano ad affrontarsi in Serie C e lo fanno per la quindicesima giornata del Girone C.

I padroni di casa guidati da Laterza si presentano alla sfida dopo due sconfitte consecutive contro Monopoli e Avellino che hanno frenato un rendimento ottimo per quel che riguarda l'avvio di stagione.

I ragazzi di Baldini, invece, hanno interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi perdendo al Massimino contro il Foggia di Zeman nel recupero, mentre tengono ancora banco le vicende extracampo, con il futuro del club che rimane in bilico.

Gli ultimi precedenti tra le due formazioni risalgono alla stagione 2016/17, quando sia all'andata che al ritorno gli incontri terminarono per 0-0. Un doppio confronto ben più noto, invece, riguarda la finale dei Playoff per la promozione in Serie B della stagione 2001/02, quando dopo aver vinto all'andata al Massimino per 1-0, gli etnei guidati dal duo Pellegrino-Graziani conquistarono un sofferto pareggio per 0-0 a Taranto con relativa promozione.

In questa pagina troverete tutto su Taranto-Catania: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TARANTO-CATANIA

La sfida tra Taranto e Catania, valida per la quindicesima giornata di Serie C, in programma domenica 21 novembre verrà disputata allo stadio "Erasmo Iacovone" di Taranto. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00.

DOVE VEDERE TARANTO-CATANIA IN TV

E' possibile seguire in TV la partita tra Taranto e Catania grazie a Eleven Sports: una volta attivato l'abbonamento, la gara sarà visibile tramite una moderna Smart TV compatibile con l'app dedicata. Sarà poi necessario accedere con i propri dati e selezionare l'evento.

La sfida, inoltre, sarà "Match of the Week" di Eleven Sport e sarà caratterizzata da un ampio prepartita, da commenti da bordocampo e interviste durante e dopo il match.

TARANTO-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Taranto-Catania verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, da PC o notebook, smartphone o tablet. Basterà scaricare l'app dedicata o accedere al sito tramite i propri dati.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO-CATANIA

Laterza potrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 visto anche contro il Monopoli, ma con diverse assenze per squalifica: in porta andrà Chiorra, con Tomassini, che sostituirà lo squalificato Riccardi a destra, Zullo, Granata, che sostituirà Benassai al centro, e Ferrara in difesa. In mediana Bellocq e Marsili faranno schermo dietro a Pacilli, che dovrebbe tornare titolare, Civilleri e Falcone, che agiranno alle spalle di Giovinco.

Baldini ritrova Claiton e Zanchi, al rientro dalla squalifica, ma deve valutare le condizioni di Greco: Sala tra i pali, con Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi in difesa. A centrocampo confermati Rosaia, Maldonado e Izco, autore di una buona prova contro il Foggia: tridente offensivo composto da Ceccarelli, Moro, al ritorno dalla Nazionale Under 20, e Russini.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq, Marsili; Pacilli, Civilleri, Falcone; Giovinco. All. Laterza

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Izco; Ceccarelli, Moro, Russini. All. Baldini